Буш за п’ять років до окупації Криму попереджав Обаму про агресивні плани РФ – NYT

Лютий, 20 в 23:30

43-й президент США Джордж Буш-молодший попереджав свого наступника Барака Обаму про підготовку Кремлем агресії проти України ще за п’ять років до незаконної окупації Криму.

Як інформує американське видання The New York Times, про це йдеться в нещодавно розсекречених доповідних записках Ради національної безпеки США. Загалом було 40 секретних записок, які команда Буша передала адміністрації нового президента Обами.

30 документів наведені у книзі Руки геть: Зовнішня політика, яку Джордж Буш-молодший передав Бараку Обамі. Книга опублікована під редакцією останнього радника Буша з нацбезпеки Стівена Гедлі й трьох його співробітників.

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Кожна із записок була присвячена окремій країні або ж сфері зовнішньої політики.

– Вони були розроблені, щоб надати новій адміністрації те, що їй потрібно було знати про найважливіші питання зовнішньої політики та національної безпеки, з якими вони зіткнуться. У записках відверто говорилося про те, чого, на нашу думку, ми досягли – де ми досягли успіху, а де зазнали невдачі – і яку роботу ще потрібно виконати, – зазначив Буш у передмові до книги.

Судячи з розсекречених документів, Буш ще в січні 2009 року попереджав Обаму про можливу агресію РФ проти України, тобто за п’ять років до того, як російські війська захопили Крим, та за 13 років до початку повномасштабної війни.

– Спроби Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо в Криму, який на 59% етнічно російський і де базується Чорноморський флот РФ, мають бути попереджені, – йшлося в одній із записок.

Документ містив попередження, що “Росія використовуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв”, а також буде застосовувати політичні засоби, “щоб вбити клин між Сполученими Штатами та Європою”.

Записки свідчать, що американські політики від Демократичної та Республіканської партій у той час ще сподівалися на конструктивні відносини з Росією та Китаєм.

Наприклад, у записці щодо Китаю міститься заклик до широкої взаємодії між американським та китайським лідерами. А в документі, який стосувався Росії, зроблено висновок, що “стратегія особистої дипломатії Буша увінчалася успіхом на ранньому етапі”, проте відносини між США та РФ “погіршилися” після вторгнення російських військ до Грузії в 2008 році.

Індія в записках адміністрації Буша описувалася як країна, яка дозріла для альянсу. Водночас відзначалася ненадійність Пакистану.

Спроби домовлятися з Північною Кореєю та Іраном щодо скорочення ядерних озброєнь були визнані безуспішними. Водночас в адміністрації Буша дійшли висновку, що дипломатичні дії все ж стримали КНДР від провокаційних дій.

Стосовно Афганістану зазначалося, що виділені на нього ресурси практично ніколи не були співмірними з поставленими цілями.

– Коли президент Джордж Буш залишав свій пост, світ був нестабільним. Тому, виходячи з дверей, він і його команда з національної безпеки залишили невелику пораду своїм наступникам: Індія – друг, Пакистан – ні. Не довіряйте Північній Кореї чи Ірану, але говорити все одно краще, ніж мовчати. Стережіться Росії – вона жадає території сусідньої України. Стережіться потрапити в пастку нерозв’язних сухопутних воєн на Близькому Сході та в Центральній Азії, – пише видання.

The New York Times зазначає, що перехід влади від Буша до Обами відбувався у складний момент для Сполучених Штатів, які переживали глобальну фінансову кризу та протистояли зовнішнім викликам, зокрема в Іраку. Водночас команди двох лідерів працювали надзвичайно колегіально під час зміни влади.