На кордоні Туреччини та Сирії знову стався землетрус
Ввечері 20 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 6,4.
Як повідомляє CNN Turk, епіцентром землетрусу став район Дефне міста Хатай. Також поштовхи відчувались у прилеглих містах.
– Земля вислизнула з-під наших ніг. Ми були в наметовому містечку. Нас неймовірно трясло. Діти були дуже налякані. Це місце зараз у диму. Ймовірно, були зруйновані будівлі, – описала землетрус кореспондентка Бусе Девірен.
Вчора стало відомо, що кількість загиблих через землетрус у Туреччині, який стався 6 лютого, перевищила 40 тис. людей.
Ще один землетрус стався у турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого.
За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 км біля міста Гьоксун. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося.