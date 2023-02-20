Лютий, 20 в 19:33

Ввечері 20 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 6,4.

Як повідомляє CNN Turk, епіцентром землетрусу став район Дефне міста Хатай. Також поштовхи відчувались у прилеглих містах.

– Земля вислизнула з-під наших ніг. Ми були в наметовому містечку. Нас неймовірно трясло. Діти були дуже налякані. Це місце зараз у диму. Ймовірно, були зруйновані будівлі, – описала землетрус кореспондентка Бусе Девірен.

Вчора стало відомо, що кількість загиблих через землетрус у Туреччині, який стався 6 лютого, перевищила 40 тис. людей.

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Ще один землетрус стався у турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 км біля міста Гьоксун. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося.