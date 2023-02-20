Росія готує диверсії у Північному морі – розвідка Нідерландів

Лютий, 20 в 17:08

Росія намагається скласти карту об’єктів енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де вона може влаштувати диверсію.

Таку заяву зробив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс, повідомляє видання NOS.

За його словами кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції.

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–Це було вчасно виявлено і з цим вчасно впоралися, – сказав директор розвідки.

Свілленс припустив, що на додаток до вітрових електростанцій, Росія також була б зацікавлена в картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів.

За даними спецслужб Нідерландів, відбуваються “підготовчі дії до заворушень і саботажу”.

Також попереджають, що можливий також таємний напад на інші об’єкти життєзабезпечення, наприклад, на об’єкти постачання питної води.

Нагадаємо, 17 лютого прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.