Ми на боці світла. Росія ніколи не переможе Україну – головне з виступу Байдена у Варшаві

Лютий, 21 в 21:09

Президент США Джо Байден виступив із промовою перед Королівським палацом, перебуваючи з візитом у Варшаві. Вона відбулася напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ній лідер Сполучених Штатів наголосив, що Київ вільний і гордий, а Росія ніколи не переможе Україну. Байден подякував Польщі за підтримку України, пообіцяв нові санкції проти РФ і звернувся до росіян.

Факти ICTV зібрали головні тези з виступу Джо Байдена у Польщі.

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Київ – вільний

– Рік тому світ готувався до падіння Києва. Я щойно був там і можу сказати, що Київ міцний. Київ стоїть гордо і високо. А головне — Київ вільний, – сказав Байден.

Він додав, що, коли Росія почала вторгнення, увесь світ витримав випробування. Він зазначив, що США стоятимуть за суверенітет, за те, щоб люди жили вільно.

Вторгнення РФ стало випробуванням

– Вторгнення Росії до України стало випробуванням для всього світу, це випробування проходила Європа, Америка, випробування пройшло НАТО і всі демократії світу, – наголосив Байден.

Він зауважив, що важливо не тільки встояти, а й те, хто стоїть поряд із вами. За словами президента США, знати, що ви відстоюєте – найважливіше.

Подяка Польщі та польському народові

Байден відзначив внесок Польщі у допомогу Україні, назвавши щедрість і готовність відкрити своє серце та свій дім – надзвичайними.

Звертаючись до поляків, він також пригадав складні воєнні роки бомбардування Варшави.

Звернення до росіян

Байден звернувся до народів Росії зі словами про те, що не вважає їх ворогами.

– США, Захід чи країни Європи не хочуть контролювати Росію, не хочуть її знищити. Мільйони росіян, які хочуть жити у світі, нам не вороги. Це вибір Путіна. Кожен новий день війни Путіна – це вибір Путіна, а не ваш. Він може закінчити її одним словом, – заявив він.

Нові санкції

У своєму виступі Байден пообіцяв незабаром запровадити нові санкції та закликати до відповідальності всіх винних у злочинах в Україні.

– Російські військові та найманці скоїли військові злочини, ґвалтували жінок, бомбили житлові будинки, крали українських дітей. Ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів, – наголосив президент США.

Відповідь автократам

Байден зауважив, що автократам не можна потурати, лише відповідати:

– Ні, ти не забереш мою свободу. Ні, ти не забереш мою країну. Груба сила ніколи не зламає духу свободи. Україна ніколи не стане переможним полем для РФ. Диктатор, який будує імперію, ніколи не зможе послабити любов людей до свободи. Україна ніколи не буде перемогою Росії, ніколи.

Президент США додав, що Путін може не сумніватися, що Захід продовжить підтримку України.

– Нехай не сумнівається. Ми не втомимося, ми не відступимо. Любов українців до своєї країни переможе, – сказав Байден.

За його словами, Путін опинився у стані війни з нацією, очолюваною людиною, чия мужність була кована у вогні та сталі – президентом Зеленським.

Про що ще сказав Байден?

Під час виступу він згадав про жителів Білорусі та Молдови, зауваживши, що “хоробрі білоруси просто зараз опираються диктатурі, а Молдова хоче до Європи і не хоче потрапити під вплив РФ”.

Байден зазначив, що наступного року США приймуть 75-й саміт НАТО, та наголосив, щоб ні у кого не було сумнівів щодо відданості Блоку та п’ятій статті: Напад на одного – це напад на всіх, це свята клятва.

Свій виступ Байден закінчив словами про важливість свободи:

– Немає вищого прагнення, ніж свобода. Америка це знає – і ви це знаєте. Все, що ми робимо зараз, ми робимо для того, щоб це знали наші діти та онуки. Ми на боці світла, а не темряви. Звільнення, а чи не придушення. Свободи, а не рабства.

Після виступу до Байдена на сцену вийшли діти, які розмахували українськими, польськими та американськими прапорами. У цей момент з колонок лунала пісня A Sky Full of Stars гурту Coldplay.

20 лютого президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва. Увечері того ж дня Байден перетнув польський кордон потягом. Після чого літак із президентом США на борту вилетів з аеропорту поблизу Жешува до Варшави.