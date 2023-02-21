Лютий, 21 в 21:05

Оцінка Сполученими Штатами ядерної програми Росії залишається незмінною після заяв російського президента Володимира Путіна про те, що РФ припиняє участь у Договорі про подальше скорочення та обмеження наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це американському телеканалу CNN повідомили два високопоставлені чиновники адміністрації.

Джерела телеканалу заявили, що серед американських чиновників зберігається певна невизначеність щодо того, що Росія планує робити тепер, коли вона призупинила участь у договорі.

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Водночас у Білому домі, як і раніше, впевнені, що США знатимуть, якщо Росія почне нарощувати свою ядерну програму.

– Ми впевнені в нашій здатності відстежувати саме ці питання, – сказав високопоставлений представник адміністрації, відповідаючи на запитання, чи дізнаються США, якщо Росія почне нарощувати свою ядерну програму понад те, що вона має зараз.

Вони додали, що новий договір СНО є важливим інструментом, але “це не єдиний інструмент, який є в нашому розпорядженні”.

Джерело телеканалу не стало детально описувати, які інструменти є в арсеналі США.

– Історично склалося так, що США покладаються на збір розвідувальних даних для моніторингу ядерної програми Росії на додачу до інформації, яка збирається в рамках нового договору СНО, – пише CNN.

Впевненість адміністрації президента США Джо Байдена в моніторингу ядерної програми Росії відображає коментарі прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса, зроблені раніше.

– Ми поки що не бачимо причин для зміни нашої ядерної позиції, нашої стратегічної позиції, але це те, що ми відстежуємо щодня, – сказав Прайс в ефірі CNN.

Оскільки Росія продовжує своє вторгнення в Україну, Путін посилює свою прихильність війні. Офіційні особи США обережно говорять про те, що ці зусилля завадять Росії у створенні її ядерної програми, але дехто вважає малоймовірним, що вони будуть вживати ці зусилля, поки йде війна.

– Я б не хотів давати оцінку тому, чи не перевантажило це їх до такої міри, що вони будуть позбавлені можливості зробити якісь кроки з розвитку свого ядерного арсеналу, але … у них на руках багато проблем, – сказав один із чиновників. – Я думаю, вони будуть обережні, щоб не відкусити більше, ніж вони можуть прожувати.

Під час звернення президента Росії Володимира Путіна до федеральних зборів РФ 21 лютого він заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про договір про ядерні озброєння

Договір обмежує США і Росію не більше ніж 1550 розгорнутими ядерними боєголовками і 700 розгорнутими ракетами і бомбардувальниками. Він також вимагає проведення інспекцій на місцях у рамках перевірки дотримання договору.

Росія вже кілька місяців не дотримується договору, оскільки не дозволяє проводити інспекції, які є його частиною. Інспекції не проводилися з 2020 року, оскільки вони були припинені через Covid-19 і так і не відновилися.