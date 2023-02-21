Лютий, 21 в 20:15

Польща вірить, що Україна здобуде перемогу в розв’язаній РФ повномасштабній війні, а російські війська з ганьбою залишать українські території.

Про це заявив польський лідер Анджей Дуда під час виступу у Варшаві, в Аркадах Кубицького поблизу Королівського палацу. Виступ президента Польщі відбувся перед промовою американського лідера Джо Байдена.

Дуда порівняв ситуацію в Україні з подіями Другої світової війни. Він попередив, що Росія знову хоче стати імперією та підкорювати інші народи.

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– Сьогодні ми дивимося на палаючу Україну, палаючі міста, чуємо жахливі новини про російський терор. Ми бачимо вбитих людей, знесені житлові масиви, кадри наче з часів Другої світової війни. Це те, що не мало повторитися в Європі… Росія хоче знову стати імперією, реалізувати свої амбіції, знову поневолити інші народи. Ми на це не погоджуємося, вільний світ на це не погоджується, – зазначив він.

Дуда додав, що Україна не впала під натиском російських військ завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників. Президент Польщі наголосив, що наша держава повинна перемогти.

– Україна має перемогти… Я вірю, що жорстока російська самовпевненість буде покарана і розчавлена в Україні. Що Росії доведеться з ганьбою залишити Україну. Що Україна, її захисники переможуть. Що ця пролита кров, страшна жертва призведе до великої перемоги, – заявив політик.

#NaŻywo | Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.[Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/GDFzLhgkAR — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

У зв’язку з цим Дуда закликав лідерів Європи та НАТО постійно підтримувати Україну, щоб українська армія мала чим захищати свою землю. Він уточнив, що війська РФ потрібно зупинити за будь-яку ціну, і це можна зробити лише за допомогою західної зброї, якої потребує наша країна.

– Закликаю лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну, відправити озброєння. Не бійтеся. Зло потрібно зупинити. Роль НАТО полягає у захисті вільного світу. Без солідарності немає свободи, – нагадав президент Польщі.

Польський лідер додав, що там, де проливається кров, немає місця “звичному бізнесу” (business as usual) з Росією.

Він також згадав про вчорашній візит президента США Джо Байдена до України, назвавши його “вражаючим жестом”. За словами Дуди, Байден тим самим продемонстрував, що Україна не самотня, її підтримують США та весь цивілізований світ.

Джерело: PAP, TVP Info, Wirtualna Polska