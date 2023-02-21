Завдяки жорсткій політиці Рейгана імперія зла впала: Дуда нагадав Байдену про розвал СРСР

Лютий, 21 в 18:19

Президент Польщі Анджей Дуда подякував президенту США Джо Байдену за його візит до Києва, назвавши його надзвичайно ефективним стратегічним і політичним кроком.

Про це він сказав під час зустрічі з американським лідером у президентському палаці у Варшаві.

Також Дуда нагадав Джо Байдену про 40-го президента США Рональда Рейгана, який сприяв розвалу СРСР завдяки жорсткій політиці Вашингтона.

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Президент Польщі наголосив, що візит Байдена до України та Польщі є сигналом відповідальності від США та внеском Вашингтона у безпеку Європи та всього світу.

– США вже неодноразово демонстрували свою відповідальність за європейські справи під час Першої світової війни, під час Другої світової війни, під час холодної війни, яка щоразу призводила до повернення демократичних правил, щоб люди повернулися до нормального життя, – сказав Дуда.

Він зазначив, що наприкінці 1980-х років завдяки жорсткій політиці США та президента Рейгана СРСР у результаті розвалився.

– Ми добре знаємо, що це сталося завдяки вкрай жорсткій американській політиці, яку проводила влада США, президент Рейган і, врешті-решт, імперія зла просто розвалилася, Берлінська стіна впала і ми повернули собі наші свободи, – наголосив Дуда.

Польський лідер заявив, що Варшава вірить у те, що Вашингтон здатен підтримувати світовий порядок і давати відсіч агресорам у всьому світі.

20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Увечері того ж дня Байден перетнув польський кордон потягом. Після чого літак із Байденом на борту вилетів з аеропорту в Ясьонці поблизу Жешува до Варшави.

Джерело: PAP