Ми маємо право не бути вбитими у власній домівці: Зеленська в ООН закликала створити трибунал

Лютий, 22 в 21:20

Перемога України означатиме перемогу прав людини. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська у своєму відеозверненні до спеціальної сесії ООН щодо порушень прав людини внаслідок агресії РФ проти України.

Вона також повторила заклик до створення спеціального трибуналу для злочинів Росії.

— Перемога України означатиме перемогу прав людини над беззаконням, тортурами та руйнуваннями. Тому справедливість для України – це справедливість для всього світу. Незалежно від країни чи національності, ми маємо право не бути вбитими у власній домівці. Проте вже рік українців вбивають на очах у всього світу. Українців вбивають у їхніх містах, селах, квартирах, лікарнях, театрах, – сказала Зеленська у зверненні.

Перша леді показала знімки кількох українських міст, які стали свідками найзапекліших боїв та великих жертв серед цивільного населення. Вона також закликала ООН до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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Говорячи про Бахмут на Донеччині, Зеленська зазначила, що до початку вторгнення у місті проживало близько 80 тис. людей, а зараз залишилося близько 5 тис. — серед них близько 150 дітей.

Le Monde – Guerre en Ukraine, en direct : « J’appelle les Nations unies à établir un tribunal spécial pour les crimes d’agression russes », déclare Olena Zelenska à l’ONU https://t.co/4pklxyt29r pic.twitter.com/TEkFFEqxk4 — Afropages (@Afropages) February 22, 2023

Вона розповіла, що люди у Бахмуті щодня під обстрілом їздять за гуманітарною допомогою і водою. І щодня гинуть.

— У будь-якому місті України, в Лондоні, Берліні чи Нью-Йорку ми маємо право жити вільно, не бути вбитими чи закатованими. Право не бути розірваним на шматки російською ракетою. Кожен з нас має це право, – сказала перша леді, додавши, що ці права жителів Бахмута та інших міст України порушує Росія.

Зеленська також згадала про Дніпро, коли російська ракета влучила в житловий будинок, убивши десятки людей.

Вона обговорила Маріуполь, де росіяни зруйнували драмтеатр після того, як вдарили по ньому, коли всередині були сотні людей. Згадала ракетний удар по залізничній станції у Краматорську та показала світлини могил в Ізюмі, Бучі та Ірпені.