Сталін, мабуть, усміхався в могилі: президент Естонії про звернення Путіна

Лютий, 22 в 14:19

Виступ російського диктатора Володимира Путіна 21 лютого перед федеральними зборами дав зрозуміти, що цілі Москви – незмінні.

Про це написав президент Естонії Алар Каріс на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Якщо хтось думав, що Росія найближчим часом буде зацікавлена в мирі, подумайте ще раз, – написав Каріс.

Він додав, що виступ Путіна дав ясно зрозуміти, що цілі Москви незмінні, вони готові до тривалого протистояння із Заходом і не потерплять внутрішнього інакомислення.

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– Сталін, мабуть, усміхався в могилі, – додав естонський президент.

21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.

Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.

Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме.

Джерело: Алар Каріс