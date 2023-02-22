Важливо зберігати контакт: Шольц продовжить телефонувати Путіну

Лютий, 22 в 16:52

В уряді Німеччини не бачать бажання президента РФ Володимира Путіна зупиняти війну проти України, проте “важливо залишатися в контакті”, тому канцлер Олаф Шольц продовжить телефонувати в Кремль.

Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

– Канцлер і уряд у цьому переконані. Ми не бачимо бажання Путіна зупинити війну, але правильним є час від часу телефонувати в Москву, – пояснив він.

За його словами, це варто робити, незважаючи на відсутність результатів розмов та відмінність позицій щодо війни.

Зараз дивляться

У вчорашній промові Путіна Гебештрайт не побачив нічого нового, зауваживши, що диктатор говорив про це усі місяці війни.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що треба бути готовими до тривалої війни в Україні, запевнивши, що її підтримка з боку союзників від цього не ослабне.

На його думку, єдність українських союзників здивувала Путіна.