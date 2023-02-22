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Велика помилка: Байден про зупинення участі РФ у договорі про ядерну зброю

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Велика помилка: Байден про зупинення участі РФ у договорі про ядерну зброю
Фото: Getty Images

У середу, 22 лютого президент США Джо Байден після прибуття до президентського палацу у Варшаві на саміт Бухарестської дев’ятки, заявив, що Володимир Путін скоїв помилку, призупинивши участь РФ в договорі з контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє агентство Ap news.

– Велика помилка, – коротко сказав Байден.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

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Раніше ми розповідали, що цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадить нові санкції проти близько 200 російських фізичних і юридичних осіб.

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Джерело: AP News
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