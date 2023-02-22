Військова допомога Україні має вирішальне значення: Джонсон закликав Байдена надати ЗСУ винищувачі

Лютий, 22 в 12:06

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена, передати України винищувачі F-16.

Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що надання військової допомоги Україні матиме вирішальне значення для безпеки Заходу.

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– Якщо ми не зможемо вигнати Путіна з України, якщо українці програють, тоді загроза для всієї євроатлантичної зони безпеки, для Сполучених Штатів, буде ще більшою, ‒ сказав Джонсон.

За словами колишнього премʼєра Британії, якби літаки F-16 надіслали рік тому, Україна була б набагато ближче до припинення війни.

Борис Джонсон також закликав країни надати Україні більше танків, літаків і далекобійної артилерії.

Нагадаємо, напередодні Джонсон виступав у Палаті громад, де закликав Велику Британію та західних союзників надіслати Україні військове обладнання, яке, за його словами, їй потрібне – від протитанкових ракет до ракет HIMARS.