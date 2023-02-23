Посли ЄС знов не змогли узгодити нові санкції проти Росії – журналіст

Лютий, 23 в 20:30

У четвер, 23 лютого, послам ЄС знову не вдалось узгодити нові санкції проти Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

– Послам ЄС сьогодні також не вдалося узгодити новий пакет санкцій щодо Росії. Засідання продовжиться завтра о 10 ранку, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого посли ЄС також не змогли домовитись щодо санкцій проти РФ.

Зараз дивляться

Тим часом представник ЄС Жозеп Боррель впевнений, що цього тижня Євросоюз ухвалить десятий пакет санкцій проти Росії, який готувався до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що у десятому пакеті санкцій ЄС проти РФ передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.