Процитую українського прикордонника: делегат з Латвії на засіданні ОБСЄ послав делегацію з РФ

У Відні під час парламентської асамблеї ОБСЄ делегат від Латвії Ріхард Колс послав російську делегацію услід за російським військовим кораблем, промовивши легендарну фразу українського прикордонника з острова Зміїний.

Відповідне відео із засідання асамблеї ОБСЄ опублікував сам депутат у себе в Twitter.

Він зазначив, що до ганьби, яка полягає в присутності російської делегації – санкційних військових злочинців на ОБСЄ, він може лише повторити те, що українські прикордонники красномовно висловили майже рік тому, звертаючись до конкретного російського військового корабля.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN

— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023