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Процитую українського прикордонника: делегат з Латвії на засіданні ОБСЄ послав делегацію з РФ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ріхард Колс

У Відні під час парламентської асамблеї ОБСЄ делегат від Латвії Ріхард Колс послав російську делегацію услід за російським військовим кораблем, промовивши легендарну фразу українського прикордонника з острова Зміїний.

Відповідне відео із засідання асамблеї ОБСЄ опублікував сам депутат у себе в Twitter.

Він зазначив, що до ганьби, яка полягає в присутності російської делегації – санкційних військових злочинців на ОБСЄ, він може лише повторити те, що українські прикордонники красномовно висловили майже рік тому, звертаючись до конкретного російського військового корабля.

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— Ми сидимо тут, ніби нічого не сталось. Я перепрошую, але я використаю цей момент, маю послання Російській Федерації, чиї делегати сидять в цій залі. Я процитую українського прикордонника: русский военный корабль, пошел на**й, — сказав делегат.

Представники країни-агресора у відповідь заявили, що присутні на асамблеї “по праву і не є слоном”. Також делегати з РФ запропонували незгодним залишити залу.

Під час виступу російської делегації більшість депутатів залишили залу на знак солідарності з Україною.

Нещодавно очільник словацького МЗС Растислав Качер вилаяв прем’єра Угорщини Віктора Орбана через підтримку агресії Росії та президента РФ Володимира Путіна.

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