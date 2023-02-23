Швеція готує новий пакет допомоги та розглядає можливість передати Україні частину своїх танків Leopard

Лютий, 23 в 11:56

Швеція готує новий пакет допомоги для України, та розглядає можливість передати ЗСУ частину зі своїх 120 бойових танків Leopard.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пал Джонсон, повідомляє видання Reuters.

– Ми відкриті для цього і ведемо тісний діалог із цього приводу насамперед із Німеччиною, – сказав Джонсон.

З початку повномасштабного вторгнення Швеція доставила в Україну низку пакетів військової та гуманітарної допомоги.

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Як ми розповідали раніше, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час офіційного візиту до Києва заявив, що країна планує передати Україні 51 самохідну артилерійську установку Archer на базі шасі Volvo A30D.

Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, забезпечення проходів у мінних полях та польових загородженнях.