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Факти / Світ / Світові новини

Столтенберг: Є ознаки підготувань Китаю до передання зброї Росії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, Альянс бачить ознаки того, що Китай готується до передання зброї Росії. 

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, опублікованому у четвер, 23 лютого. 

– Ми не бачили жодних постачань летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, – сказав він. 

Столтенберг наголосив, що США разом з іншими союзниками застерігають Китай від таких дій, і закликав Пекін не підтримувати незаконну російську війну. 

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Він нагадав, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а також – що війна РФ проти України порушує статут ООН. 

– Основний принцип цієї хартії – поважати цілісність інших націй і не вторгатися в іншу країну із сотнями тисяч військовослужбовців. Звичайно, Китай не повинен бути частиною цього, – резюмував він.

Нагадаємо, Китай утримується від критики війни, розв’язаної Кремлем проти України, та стверджує, що займає “об’єктивну та справедливу позицію”.

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