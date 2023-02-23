Лютий, 23 в 20:06

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, Альянс бачить ознаки того, що Китай готується до передання зброї Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, опублікованому у четвер, 23 лютого.

– Ми не бачили жодних постачань летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це, – сказав він.

Столтенберг наголосив, що США разом з іншими союзниками застерігають Китай від таких дій, і закликав Пекін не підтримувати незаконну російську війну.

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Він нагадав, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а також – що війна РФ проти України порушує статут ООН.

– Основний принцип цієї хартії – поважати цілісність інших націй і не вторгатися в іншу країну із сотнями тисяч військовослужбовців. Звичайно, Китай не повинен бути частиною цього, – резюмував він.

Нагадаємо, Китай утримується від критики війни, розв’язаної Кремлем проти України, та стверджує, що займає “об’єктивну та справедливу позицію”.