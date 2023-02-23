У Лондоні активісти намалювали перед посольством РФ величезний прапор України

Лютий, 23 в 17:35

У Лондоні група активістів розфарбувала дорогу перед посольством Російської Федерації у синьо-жовті кольори.

За задумом, це мало створити величезний прапор України напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії. Так активісти хотіли нагадати РФ про незалежність України як суверенної країни.

Щоб реалізувати свій задум, група активістів із Led By Donkeys зупинила рух транспорту. Потім вони розлили по дорозі понад 300 літрів фарби, використовуючи тачки та щітки, щоб створити прапор площею 500 кв. м.

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За словами активістів, ця фарба високого стандарту, нетоксична, без розчинників, екологічна та швидко висихає.

Solidarity with Ukraine

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

Поліція Лондона повідомила, що трьох чоловіків й одну жінку затримали за підозрою у заподіянні шкоди та перешкоджанні руху на шосе. У посольстві РФ поки ніяк не відреагували на акцію.

Зранку 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, за рік РФ випустила майже 5 тис. ракет по території України.