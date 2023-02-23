Лютий, 23 в 19:57

У США продовжуються обговорення щодо передання Україні бойових літаків четвертого та п’ятого поколінь.

Про це в інтерв’ю The Washington Post заявила заступниця голови Держдепу Вікторія Нуланд.

Вона зазначила, що США мають бути впевнені, що коли б не закінчилася війна, Україна є достатньо сильною для того, щоб захистити себе та не дати російському диктатору Володимиру Путіну здійснити чергове вторгнення.

Зараз дивляться

— Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка включатиме деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали, – сказала Нуланд.

Коли її запитали про передання Україні винищувачів четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п’ятого (F-22 та F-35) поколінь, заступниця держсекретаря сказала, що такі розмови є.

— Знаєте, ми продовжуємо вести ці розмови як усередині країни, розглядаючи довгострокову протиповітряну оборону, так і з Україною, – зауважила вона.

За її словами, кілька країн Європи зацікавлені у постачаннях винищувачів Україні і “це їхній вибір”, який Вашингтон може підтримати в межах свого бачення того, що Україні знадобиться в довгостроковій перспективі.

Напередодні конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що у Вашингтоні схиляються до відправки Києву ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить українська влада.

Скриншот: відео The Washington post