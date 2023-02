Байден: Повторю, як і рік тому – Росія ніколи не переможе Україну

У роковини російського повномасштабного вторгнення президент США Джо Байден повторив те, що він сказав 24 лютого 2022 року, – Україна ніколи не стане перемогою Росії.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

I’ll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.

Brutality will never grind down the will of the free.

And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2023