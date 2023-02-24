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Байден: Повторю, як і рік тому – Росія ніколи не переможе Україну

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Байден у Києві
Фото: Офіс президента

У роковини російського повномасштабного вторгнення президент США Джо Байден повторив те, що він сказав 24 лютого 2022 року, – Україна ніколи не стане перемогою Росії.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

– Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи! – наголосив Байден.

 

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Дуже символічно 24 лютого Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

У ньому передбачено постачання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА і радіоелектронної боротьби.

Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем для забезпечення високоточного вогню.

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