Байден: Повторю, як і рік тому – Росія ніколи не переможе Україну

Лютий, 24 в 15:25

У роковини російського повномасштабного вторгнення президент США Джо Байден повторив те, що він сказав 24 лютого 2022 року, – Україна ніколи не стане перемогою Росії.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

– Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи! – наголосив Байден.

Зараз дивляться

I’ll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Дуже символічно 24 лютого Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

У ньому передбачено постачання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА і радіоелектронної боротьби.

Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем для забезпечення високоточного вогню.