Байден: Повторю, як і рік тому – Росія ніколи не переможе Україну
У роковини російського повномасштабного вторгнення президент США Джо Байден повторив те, що він сказав 24 лютого 2022 року, – Україна ніколи не стане перемогою Росії.
Про це американський лідер написав у своєму Twitter.
– Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи! – наголосив Байден.
I’ll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.
A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.
Brutality will never grind down the will of the free.
And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
— President Biden (@POTUS) February 24, 2023
Дуже символічно 24 лютого Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.
У ньому передбачено постачання безпілотників, обладнання для боротьби з БПЛА і радіоелектронної боротьби.
Новий пакет допомоги містить також боєприпаси до артсистем для забезпечення високоточного вогню.