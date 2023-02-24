Лютий, 24 в 13:03

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у річницю повномасштабної війни запевнив Україну в подальшій підтримці та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін уже зазнав поразки.

У відеозверненні Шольц зазначив, що світ після 24 лютого 2022 року вже ніколи не буде таким, як раніше.

Канцлер ФРН додав, що світ зараз переживає “злам епох”. Він запевнив, що офіційний Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться.

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– Росія веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Україна оплакує тисячі безневинних загиблих – жінок, чоловіків, дітей. Що справді вражає нас усіх – це рішучість та мужність українок та українців, з якими вони боронять свою свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде потрібно, – зазначив Шольц.

Він додав, що, аналізуючи події минулого року, стає очевидно, що очільник Кремля “зазнав поразки”.

– Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський Союз – згуртований, – заявив Шольц.

Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в #Україні. ???????? непохитно стоїть на боці ???????? – сьогодні та у майбутньому. Що раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, то більше шансів на закінчення війни. #КоротковідКанцлера pic.twitter.com/DK78DEGnjF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

Канцлер Німеччини наголосив, що війна триває не через постачання Заходом зброї, а через небажання кремлівського диктатора припиняти агресію.

– Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та в майбутньому. Адже не постачання нами зброї подовжує війну. Навпаки: що раніше президент РФ визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, то більше шансів на швидке закінчення війни. Все в руках Путіна. Він може закінчити цю війну, – пояснив Шольц.

Він нагадав, що Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців.

Допомога Берліна для України перевищила €14 млрд. Йдеться про фінансову підтримку, гуманітарну допомогу та постачання зброї.

За словами Шольца, у допомозі нашій державі Німеччина дотримується ключового принципу: координує всі свої дії із партнерами та союзниками. Водночас Берлін робитиме все для того, щоб не було “зіткнення між РФ та НАТО”.

Як відомо, під час Мюнхенської конференції з безпеки Олаф Шольц закликав союзників, які можуть поставити бойові танки Україні, зробити це вже зараз.