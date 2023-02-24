Лютий, 24 в 14:07

Велика Британія не надсилатиме винищувачі Україні в “короткостроковій перспективі”. Однак Лондон готовий надати бойові літаки європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну винищувачі радянського зразка.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес в інтерв’ю західним ЗМІ.

Так, в ефірі телеканалу Sky News він пояснив, коли Британія постачає Україні якесь озброєння, то має переконатися, що може забезпечити його належне використання та навчання для військових.

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Воллес зазначив, що разом із винищувачами в нашу країну мають бути відправлені “сотні людей”, а Захід “не збирається вводити війська в Україну в таких масштабах”.

Водночас Воллес натякнув, що в майбутньому постачання літаків не варто виключати.

– Єдине, чого я навчився в цьому конфлікті, це те, що ви не можете нічого контролювати і нічого виключати, – заявив міністр.

А в ефірі радіостанції Times Radio Воллес заявив, що Британія може надати сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам, щоби ті могли відправити бойові літаки радянського виробництва в Україну.

За словами міністра, один із способів швидко допомогти нашій державі – надати винищувачі МіГ-29 або бомбардувальники Су-24, які мають деякі європейські країни.

– Швидкий спосіб, яким Україна може отримати вигоду від винищувачів, це щоб ті країни Європи, які мають радянські винищувачі МіГ-29 або Су-24, і якщо вони захочуть надати їх Україні, то ми можемо запропонувати наші винищувачі задля їхньої безпеки, – наголосив Воллес.

Міністр додав, що країни-члени НАТО вже навчені працювати на сучасних винищувачах, а Україна – поки що ні.

Воллес уточнив, що натомість Британія надала Києву майже 200 танків і гелікоптерів.

Очільник британського Міноборони також повідомив, що його країна вживає заходів для відновлення своїх запасів боєприпасів, які були вичерпані під час допомоги Україні. Міністерство вже почало розміщувати замовлення для їхнього поповнення.

– Ми розпочали роботу, щоб переконатися, що у нас є ланцюжок поставок або щоб знайти альтернативні джерела, – заявив Воллес, додавши, що планується збільшення виробництва боєприпасів.

Як відомо, Україна закликає західних союзників надати сучасні винищувачі, однак досі жодна країна не погодилася їх поставити. Своє зволікання у цьому питанні союзники по НАТО пояснюють тим, що підготовка пілотів займе надто багато часу.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував розпочати навчання українських пілотів.

Водночас міністр оборони Бен Воллес заявив, що Україна зможе отримати винищувачі Eurofighter Typhoon лише після завершення війни.