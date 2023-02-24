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Росія вже програла війну проти України й не зможе захопити Київ – Білий дім

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Росія вже програла війну й не зможе захопити Київ.

Про це в інтерв’ю CNN заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. 

– Метою Росії у цій війні було стерти Україну з лиця землі, захопити столицю і знищити Україну, поглинути її Росією. Вони не змогли цього зробити, і вони не зможуть, — сказав він.

Салліван зауважив, що США зі свого боку зроблять усе можливе, щоб надати Україні необхідну військову допомогу.

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Нагадаємо, 24 лютого Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

У ньому передбачено додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), артилерійські снаряди калібру 155 мм, засоби виявлення БПЛА, обладнання для розмінування та багато іншого.

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Джерело: CNN
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