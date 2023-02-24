Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО

Лютий, 24 в 12:35

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні.

Про це він заявив 24 лютого, на пресконференції в Таллінні.

– Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, тому що триває війна, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Генеральний секретар НАТО заявив, що війна Росії проти України стає “битвою за логістику”, тому союзники повинні нарощувати виробництво боєприпасів.