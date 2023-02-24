У Мінську на знак підтримки України вивісили синьо-жовтий прапор

Лютий, 24 в 14:00

Білоруси підтримали Україну у роковини повномасштабного вторгнення та вивісили у Мінську синьо-жовтий прапор.

Фотографії українського стяга на даху однієї із будівель білоруської столиці виклали у місцевих Telegram-каналах.

– Білоруси підняли прапор України на знак солідарності з українським народом у Мінську. Живе Білорусь! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, президент Білорусі Лукашенко, активно підтримує політику Путіна у війні проти України.

Нагадаємо, 21 лютого, вночі Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордону з Литвою.

У міноборони Білорусі заявили, що в рамках перевірки боєздатності збройних сил одна з військових частин механізованого з’єднання, посилена підрозділами протиповітряної оборони, вирушила до призначеного району.

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Джерело: Беларускі Гаюн