У Мінську на знак підтримки України вивісили синьо-жовтий прапор
Білоруси підтримали Україну у роковини повномасштабного вторгнення та вивісили у Мінську синьо-жовтий прапор.
Фотографії українського стяга на даху однієї із будівель білоруської столиці виклали у місцевих Telegram-каналах.
– Білоруси підняли прапор України на знак солідарності з українським народом у Мінську. Живе Білорусь! Слава Україні, – йдеться у повідомленні.
Як відомо, президент Білорусі Лукашенко, активно підтримує політику Путіна у війні проти України.
Нагадаємо, 21 лютого, вночі Білорусі помітили рух військової техніки у бік кордону з Литвою.
У міноборони Білорусі заявили, що в рамках перевірки боєздатності збройних сил одна з військових частин механізованого з’єднання, посилена підрозділами протиповітряної оборони, вирушила до призначеного району.
Джерело: Беларускі Гаюн