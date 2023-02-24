Лютий, 24 в 16:51

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що вільний світ у боргу перед українцями, які борються за захист європейських цінностей.

Очільниця уряду Італії пообіцяла подальшу підтримку Києву через рік після повномасштабного російського вторгнення.

— Україна не є і не буде самотньою, тому що вона також захищає цінності свободи і демократії, на яких народилася європейська ідентичність. Вільний світ в боргу перед українськими жінками і чоловіками. Італія на їхньому боці, – сказав Мелоні у відеозверненні.

Вона додала, що метою диктатора Володимира Путіна було змусити Україну капітулювати, а потім спрямувати свої експансіоністські цілі на інші сусідні держави, не лише європейські.

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Потім Мелоні наголосила, що цей план намісника Кремля провалився.

За її словами, українці мають одну річ, сильнішу за ракети і танки – любов до своєї батьківщини.

Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la giornata del #24febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’#Ucraina pic.twitter.com/esUpTNbMPI — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 24, 2023

21 лютого Джорджія Мелоні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, а також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спільного брифінгу вона заявила, що Італія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Skygard-Aspide та Spada для захисту критичної інфраструктури України.

Скріншот: відео Palazzo Chigi