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Вільний світ в боргу перед українцями – заява прем’єрки Італії у річницю вторгнення

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джорджія Мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що вільний світ у боргу перед українцями, які борються за захист європейських цінностей.

Очільниця уряду Італії пообіцяла подальшу підтримку Києву через рік після повномасштабного російського вторгнення.

— Україна не є і не буде самотньою, тому що вона також захищає цінності свободи і демократії, на яких народилася європейська ідентичність. Вільний світ в боргу перед українськими жінками і чоловіками. Італія на їхньому боці, – сказав Мелоні у відеозверненні.

Вона додала, що метою диктатора Володимира Путіна було змусити Україну капітулювати, а потім спрямувати свої експансіоністські цілі на інші сусідні держави, не лише європейські.

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Потім Мелоні наголосила, що цей план намісника Кремля провалився.

За її словами, українці мають одну річ, сильнішу за ракети і танки – любов до своєї батьківщини.

21 лютого Джорджія Мелоні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, а також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спільного брифінгу вона заявила, що Італія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Skygard-Aspide та Spada для захисту критичної інфраструктури України.

Скріншот: відео Palazzo Chigi

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