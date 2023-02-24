Лютий, 24 в 12:52

У п’ятницю, 25 лютого, Північноатлантичний альянс опублікував офіційну заяву зі своєю позицією до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Зусилля Росії зламати рішучість хороброго народу України провалюються. Рік потому українці мужньо борються за свободу та незалежність. Ми з ними, – наголосили у організації.

НАТО підтвердило свою солідарність з урядом і народом України в “героїчному захисті їхньої нації, їхньої землі та наших спільних цінностей”.

– Ми віддаємо належне втраченим життям і висловлюємо жаль з приводу трагічних людських страждань і руйнувань, зокрема – житлових районів України, цивільної та енергетичної інфраструктури, спричинених незаконною війною Росії, – йдеться в повідомленні.

У союзі пообіцяли продовжити посилювати політичну та практичну підтримку України, скільки це буде потрібно, оскільки вона захищається від вторгнення Росії.

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Також НАТО, як і раніше, рішуче підтримує довгострокові зусилля України щодо забезпечення свого вільного та демократичного майбутнього.

– Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки, – йдеться у заяві.

Альянс нагадує, що саме Росія несе повну відповідальність за цю війну, яка є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

– Дії Росії нехтують принципами та зобов’язаннями ОБСЄ та серйозно підривають міжнародну безпеку та стабільність, що ґрунтуються на правилах міжнародного порядку, – наголошують у НАТО.

Союз зазначає, що закликав Росію до конструктивних переговорів з Україною, які заслуговували б на довіру, проте Кремль “не виявив жодної справжньої відкритості до справедливого та тривалого миру”.

– Ми, як і раніше, налаштовані підтримувати скоординований міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє війні Росії. Російські військові злочини та інші звірства не можуть залишитись безкарними, – йдеться в повідомленні.

НАТО додає, що війна Росії загрожує глобальній безпеці, адже її енергетичний шантаж та вплив на світові постачання продовольства, її злісна гібридна діяльність, її всесвітня кампанія дезінформації та безвідповідальна ядерна риторика чітко демонструють ігнорування міжнародних норм і добробуту мільярдів людей у ​​всьому світі.