Лютий, 25 в 18:15

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Китай та провести переговори про посилення тиску на Росію.

Про це французький лідер повідомив у коментарі журналістам. За словами Макрона, візит планується на початок квітня.

Водночас він не уточнив, чи зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

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– Я поїду до Китаю на початку квітня. Китай має допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну або ядерну зброю. І, як передумова для переговорів, щоб вона припинила свою агресію, – наголосив Макрон.

Він також назвав так званий “мирний план” Пекіна щодо війни в Україні “хорошою справою”. На думку Макрона, Китай міг би допомогти зупинити війну.

– Все, що йде до миру, добре, але цей мир можливий лише в тому випадку, якщо Росія припинить свою агресію, виведе свої війська та почне поважати територіальний суверенітет України. Тому Україна має поставити свої умови. Але я думаю, що той факт, що Китай залучений до мирних зусиль, – це хороша справа, – заявив Макрон.

Як відомо, 24 лютого МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план, який складається з 12 пунктів. У ньому офіційний Пекін виклав свої ідеї щодо припинення війни в Україні.

Так, Китай пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”. Водночас жодним словом не згадано, що для початку Росія має припинити агресію та вивести свої війська з українських територій.

І хоча в документі сказано про необхідність дотримуватися “суверенітету, незалежності й територіальної цілісності усіх країн”, проте в ньому не згадується, що РФ порушила суверенітет України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що пропозиції Китаю стосуються не миру, а заморожування війни.

А в Білому домі заявили, що план припинення війни міг би складатися з одного пункту: Росія має вивести свої війська з України та поважати суверенітет інших держав.