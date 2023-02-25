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Путін аплодує: Байден вважає, що “мирний” план Китаю вигідний лише РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Запропонований Китаєм так званий мирний план щодо завершення війни в Україні вигідний лише Росії, вважає президент США Джо Байден.

– Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре? Я не жартую. Я дуже серйозний. Я не побачив нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім Росії, – заявив він в інтерв’ю ABC News.

Саму думку про те, що Пекін може вести переговори про мир під час війни, яка абсолютно несправедлива для України, Байден вважає ірраціональною.

Байден також застеріг Китай від постачання зброї Росії, про що останнім часом попереджали американські посадовці, проте не думає, що той на це зважиться.

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Якщо ж це станеться, то, за його словами, Пекін чекаю серйозні наслідки у вигляді “суворих санкцій”, як і будь-яку іншу країну чи організацію, що постачає зброю Росії.

Раніше з критикою “мирного плану” Китаю виступив і  радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, 12 пунктів зайві, вистачило б виконання першого – про повагу до суверенітету усіх країн.

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Джерело: ABC News
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