Берлін заперечує, що Києву пропонують оборонний пакет в обмін на переговори з Москвою

Лютий, 26 в 18:28

У німецькому уряді спростували інформацію про те, що Велика Британія, Франція та Німеччина мають на меті заохотити Україну до переговорів з Росією шляхом оборонних пакетів допомоги.

Як пише Die Welt, за словами речника уряду, дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни.

— Нового, конкретного статусу не було місяцями. На нещодавній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з главою української держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі, – запевнив представник німецького уряду.

Минулого тижня британський прем’єр Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів для захисту після закінчення війни.

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Він додав, що цей план має бути включений до порядку денного щорічної зустрічі НАТО.

Нещодавно видання The Wall Street Journal написало, що Лондон, Берлін та Париж вбачають у зміцненні зв’язків між НАТО та Україною спосіб заохотити Київ розпочати мирні переговори з Москвою.

За даними WSJ, ця угода забезпечить Україну військовими засобами для стримування будь-яких майбутніх нападів Росії.

Джерело: Die Welt