Китай має декілька сценаріїв: чи може Пекін підключитися до прямих поставок зброї РФ

Лютий, 26 в 20:06

Чи допомагатиме Китай зброєю Росії, залежатиме від того, як буде розвиватися війна в Україні. Так вважає експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

В ефірі телемарафону Єдині новини він сказав, якщо Росія в подальшому буде програвати, то Китай має декілька сценаріїв.

— Перший сценарій це передача якихось технологій своїм сателітам, таким як КНДР, Білорусь, Іран і через них забезпечення Росії усім необхідним, щоб не було жодних нарікань на сам Китай, – каже він.

За словами експерта, другий сценарій передбачає таке: якщо війна триватиме довше і потрібно буде більший потенціал, то Китай може перейти до постачання машинокомплектів сателітам.

Зараз дивляться

Щодо третього сценарію, то він може відбутися, якщо не спрацює перший та другий: на думку експерта, він передбачає безпосереднє підключення до процесу та постачання зброї тощо.

— Але він (Пекін, – Ред.) буде до останнього уникати цього сценарію, тому що він дуже залежний від торгівлі з Європою та США. Його стратегічні цілі розвитку перетворити Китай на країну номер 1 у світі – потребують глобальних зв’язків у торгівлі.

З яким озброєнням Пекін може допомогти Москві?

Журналіст Олександр Коваленко у своєму Telegram пише, що практично весь ВПК Китаю будувався на створенні власних озброєнь, копіюючи радянські зразки.

Він зазначив, що у КНР є понад 2 тис. буксированих гаубиць PL-66 калібру 152-мм, які є копією Д-20. Близько 3 300 122-мм PL-96 – копія Д-30.

— А скільки снарядів до них? З урахуванням потреб та запасливості Китаю ми можемо собі лише уявити, – пише він.

Але не гаубицями єдиними, така ж ситуація із китайськими РСЗВ, які є аналогами радянських екземплярів. Журналіст пише, що Китаю є чим допомогти Росії, але чи він піде на такий крок.

— Сенс? Щоб країна, економіка якої заснована на експорті, була одразу обкладена санкціями? Щоб тендітна економічна стабільність КНР, що є мильною бульбашкою, здригнулася?.. Економічна криза КНР 2016 і 2018 років, про які багато хто не чув тому прямий доказ.

На його думку, від такої допомоги Китай може втратити трильйони, а набути – запитання що.

Журналіст зазначає, що з Китаю в РФ можуть і йтимуть дрони, подвійного призначення, мікросхеми та мікрочіпи, різного роду контрабанда, але крок у бік постачання боєприпасів та техніки для Китаю самогубний і якщо розсудливість у пекінської дипломатії переважає, то їх не буде.