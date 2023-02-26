Міненерго США вважає, що Covid-19 виник через витік з китайської лабораторії – WSJ
Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з китайської лабораторії.
Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на засекречену доповідь розвідки, яку нещодавно отримав Білий дім та ключові члени Конгресу.
Раніше Міненерго США не мало чіткої позиції щодо причини виникнення Covid-19.
Тепер відомство приєднується до Федерального бюро розслідувань, заявивши, що вірус, найімовірніше, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії.
Як зазначає видання, висновок Міненерго є результатом нових розвідданих і має важливе значення, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.
За словами людей, які ознайомилися із секретним звітом, Міністерство енергетики зробило свій висновок з “низьким ступенем впевненості”.
В оновленому документі наголошується, що співробітники розвідки все ще збирають по шматочках інформацію про те, як виник Covid-19.