Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Міненерго США вважає, що Covid-19 виник через витік з китайської лабораторії – WSJ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
коронавирус омикрон
Фото: Depositphotos

Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з китайської лабораторії.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на засекречену доповідь розвідки, яку нещодавно отримав Білий дім та ключові члени Конгресу.

Раніше Міненерго США не мало чіткої позиції щодо причини виникнення Covid-19.

Зараз дивляться

Тепер відомство приєднується до Федерального бюро розслідувань, заявивши, що вірус, найімовірніше, поширився через нещасний випадок у китайській лабораторії.

Як зазначає видання, висновок Міненерго є результатом нових розвідданих і має важливе значення, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.

За словами людей, які ознайомилися із секретним звітом, Міністерство енергетики зробило свій висновок з “низьким ступенем впевненості”.

В оновленому документі наголошується, що співробітники розвідки все ще збирають по шматочках інформацію про те, як виник Covid-19.

Читайте
Видавали фіктивні Covid-сертифікати: у Києві шахраї “заробили” на псевдовакцинуванні 250 тис. грн

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка