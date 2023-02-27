Для нас теж диво: ДСНС про порятунок жінки, яка провела 205 годин під завалами у Туреччині

Лютий, 27 в 19:00

Під час пошуково-рятувальної операції в Туреччині працівники ДСНС врятували одну жінку, розібрали завали 136 будівель та деблокували тіла 58 загиблих.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Він розповів, що на дев’ятий день пошуково-рятувальних робіт загін ДСНС знайшов та врятував жінку віком приблизно 30 років.

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Постраждала провела під завалами 205 годин, при цьому перепади температур були від −2 до +15 градусів.

— Двоє наших рятувальників піднялись на завал і почули звук, схожий на стогін. Відразу оголосили хвилину тиші. Запустили кінолога з собакою — собака могла чітко дати місце, де могла знаходитися людина. Рятувальники почали працювати саме там. За допомогою спеціальних інструментів вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню. Це був захват, тому що наші відпрацювали дуже грамотно, дуже чітко. Туреччина була шокована, бо це 205 година, вони по годинах рахували ліквідацію наслідків землетрусу. Для нас це було теж диво, — розповів Хорунжий.

Пресофіцер ДСНС додав, що у період 8-17 лютого силами зведеного загону було також обстежено 454 будівлі, розібрано завали та аварійні елементи 136 будівель, надано медичну допомогу 13 особам, зокрема одній дитині.

Нагадаємо, українські рятувальники на дев’ятий день після серії потужних землетрусів у Туреччині допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, яка вижила після руйнування житлового будинку.

Внаслідок землетрусів, що сталися у Туреччині та Сирії на початку лютого, загинули понад 50 тис. людей.

Джерело: Медіацентр Україна