Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Китай відреагував на заяву Зеленського про зустріч із Сі Цзіньпіном

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Mao Ning Мао Нін
Фото: Getty Images

Пекін ухиляється від прямої відповіді щодо зустрічі або розмови президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це свідчить заява представниці міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє видання Devdiscourse.

За словами дипломатки Китай завжди підтримує зв’язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною і позиція Китаю щодо так званої “кризи в Україні” нібито “дуже послідовна і чітка”.

Зараз дивляться

– Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв’язок зі сторонами конфлікту, включаючи Україну, – сказала Мао. 

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Зеленського, “у нас з Китаєм великий товарообіг, тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини”.

Нагадаємо, ​​директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай надасть Росії летальну зброю. 

Тим часом як повідомляють у ЗМІ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном із 28 лютого до 2 березня.

Оголошена мета візиту до Китаю – підписання угод про торгівлю, інвестиції та масштабні спільні проєкти.

Читайте
Китай має декілька сценаріїв: чи може Пекін підключитися до прямих поставок зброї РФ

Джерело: Devdiscourse

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка