Китай відреагував на заяву Зеленського про зустріч із Сі Цзіньпіном

Лютий, 27 в 12:27

Пекін ухиляється від прямої відповіді щодо зустрічі або розмови президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це свідчить заява представниці міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє видання Devdiscourse.

За словами дипломатки Китай завжди підтримує зв’язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною і позиція Китаю щодо так званої “кризи в Україні” нібито “дуже послідовна і чітка”.

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– Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв’язок зі сторонами конфлікту, включаючи Україну, – сказала Мао.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Зеленського, “у нас з Китаєм великий товарообіг, тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини”.

Нагадаємо, ​​директор ЦРУ Білл Бернс підтвердив можливість того, що Китай надасть Росії летальну зброю.

Тим часом як повідомляють у ЗМІ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном із 28 лютого до 2 березня.

Оголошена мета візиту до Китаю – підписання угод про торгівлю, інвестиції та масштабні спільні проєкти.

Джерело: Devdiscourse