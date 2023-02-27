Лідери G7 засудили війну Росії проти України та закликали вивести війська з окупованих територій

Лютий, 27 в 17:27

Країни G7 засуджують війну Росії проти України та вважають абсолютною неповагою до принципів Статуту ООН байдужість до наслідків цієї війни для людей у всьому світі.

Про це йдеться у заяві лідерів держав Великої сімки.

– Ми закликаємо Росію негайно припинити військову агресію та повністю вивести свої війська за межі міжнародно визнаної території України,– йдеться у повідомленні.

Лідери країни G7 наголосили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, а також що будь-яке використання хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї з боку Росії матиме серйозні наслідки.

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– Ми нагадуємо про домовленість, досягнуту на Балі всіма членами Групи двадцяти, включно з Росією, згідно з якою використання чи погрози використання ядерної зброї є недопустимими. Ми також нагадуємо про важливість 77-річної практики невикористання ядерної зброї. Нам дуже шкода, що Росія вирішила призупинити імплементацію нової Угоди про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (START), – зауважили вони.

Також у повідомленні зазначили, що у G7 стурбовані російською окупацією та контролем над Запорізькою атомною електростанцією, що триває. Дана ситуація може бути вирішення лише шляхом повного виведення російських військ та військової техніки з її території.

Джерело: представництво ЄС в Україні