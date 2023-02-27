Лютий, 27 в 20:02

Одна із найбільших європейських лоукост-компаній Wizz Air спростувала інформацію, що вона нібито припиняє рейси до Кишинева та назад від 14 лютого.

У соціальній мережі Twitter користувачі масово почали тегати угорську компанію та просити пояснень стосовно інформації зі скасуванням рейсів.

Під одним із таких твітів офіційний акаунт Wizz Air у соцмережі спростував повідомлення про зупинку польотів до Молдови.

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– Привіт! На жаль, зараз ми не маємо жодної інформації про це, – зазначили у компанії.

Що відомо?

Увечері 27 лютого низка ЗМІ, зокрема іноземних, повідомили, що угорська компанія Wizz Air із 14 березня припиняє свої рейси у Молдову. Причина такого рішення зазначалася як “загроза безпеці”.

ЗМІ наводили навіть цитату з пресрелізу компанії.

– Wizz Air уважно стежить за ситуацією із безпекою у Молдові та постійно перебуває в контакті з різною місцевою та міжнародною владою й агентствами, щоб гарантувати найвищий рівень безпеки та надійність операцій.

Також повідомлялося, що компанія збільшить кількість рейсів із румунського міста Ясси, яке є найближчим до Кишинева аеропортом, звідки виконуються рейси угорської авіакомпанії. А летовище у Кишиневі відновить роботу щойно буде безпечно.

Призупинення польотів з боку авіакомпанії Wizz Air з 14 лютого підтвердили також у держоргані цивільної авіації Молдови.

У повідомленні йдеться, що влада була інформована електронною поштою про рішення, посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні.