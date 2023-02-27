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Україна має право вдарити по Придністров’ю, але не робитиме цього – депутат від партії Санду

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Оазу Нантой

Депутат від президентської молдовської партії Дія та Солідарність Оазу Нантой заявив, що Україна має право розглядати удар по сепаратистському анклаву Придністров’я.

Таку думку він озвучив в інтерв’ю Європейській правді.

За його словами, зараз Україна розглядає Придністров’я як другорядну, але реальну небезпеку.

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Він сказав, що війна непередбачувана, тому зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров’я, і Київ дратує те, що він змушений тримати військові підрозділи в цьому регіоні.

— Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови, – пояснив депутат.

Нантой вважає, що Україна не битиме по Придністров’ю, оскільки між Києвом та Кишиневом існує конструктивний діалог.

— Україна не розпочинатиме військові операції у Придністров’ї. І тому що є діалог. І тому що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна, — заявив Нантой.

Парламентарій наголосив, що на лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови. Зокрема, у планах Москви захопити аеродром у Кишиневі.

Фото: Oazu Nantoi

Джерело: Європейська правда

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