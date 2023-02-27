Лютий, 27 в 14:57

Депутат від президентської молдовської партії Дія та Солідарність Оазу Нантой заявив, що Україна має право розглядати удар по сепаратистському анклаву Придністров’я.

Таку думку він озвучив в інтерв’ю Європейській правді.

За його словами, зараз Україна розглядає Придністров’я як другорядну, але реальну небезпеку.

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Він сказав, що війна непередбачувана, тому зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров’я, і Київ дратує те, що він змушений тримати військові підрозділи в цьому регіоні.

— Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови, – пояснив депутат.

Нантой вважає, що Україна не битиме по Придністров’ю, оскільки між Києвом та Кишиневом існує конструктивний діалог.

— Україна не розпочинатиме військові операції у Придністров’ї. І тому що є діалог. І тому що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна, — заявив Нантой.

Парламентарій наголосив, що на лівому березі Дністра сьогодні немає охочих воювати проти України або проти Молдови.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови. Зокрема, у планах Москви захопити аеродром у Кишиневі.

Фото: Oazu Nantoi

Джерело: Європейська правда