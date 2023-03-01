Лютий, 28 в 22:36

Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російській приватній військовій компанії Вагнера.

Про це під час слухань у Конгресі США заявив Деніел Крітенбрінк, помічник держсекретаря Сполучених Штатів у справах Східної Азії та Тихого океану.

Компанія Spacety, що базується в Пекіні і має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, яка спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

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Раніше цього місяця Spacety було занесено до чорного списку торгових компаній США.

Компанія Spacety раніше заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв’язків із цією країною після введення обмежень.

Сполучені Штати 26 січня цього року визнали приватну військову компанію Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

Пізніше видання The Telegraph повідомило, що в МВС Великої Британії триває обговорення про визнання ПВК Вагнера терористичною організацією, яке “перебуває на ранній стадії”.

У січні видання The New York Times опублікувало супутникові знімки з кладовища, де ховають найманців із Вагнера. Виходячи з наданих фото, російська приватна військова компанія зазнає величезних втрат в Україні.