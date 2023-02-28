Лютий, 28 в 12:36

Американська компанія Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, готується збільшити виробництво високомобільних ракетних систем HIMARS.

Після того, як ці системи показали успіх на полі бою в Україні, попит на HIMARS від інших країн також зріс.

– Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з’являється в новинах, тоді це стимулює попит, – сказала Дженніфер Макманус, віце-президентка з операцій ракетного бізнесу Lockheed.

Lockheed Martin виготовляє HIMARS і оновлює старішу версію на своєму заводі в Камдені, невеликому містечку на південний захід від Літл-Рока.

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Тепер Lockheed завдяки деяким інвестиціям має будівлю площею 26 198 кв. км, де виготовляються наземні транспортні засоби. Потрібні ще деякі оновлення, наприклад: фарбувальна камера, змішувач для нанесення покриттів, маніпулятор для складання шин і виробнича лінія для встановлення осей.

Генеральний директор Lockheed заявив, що саме за HIMARS вже сплановано збільшення виробництва до 96 одиниць на рік.

Із початку 2022 року компанія Lockheed виготовляла 48 пускових установок HIMARS, але потім збільшила виробництво до 60 на рік. Тепер популярність ракетної системи зростає.

У лютому Польща отримала дозвіл на закупівлю 18 HIMARS і 468 комплектів пускових установок, які можна встановити на вантажівки польського виробництва, щоб перетворити їх на аналогічні пускові платформи.

Фото: Lockheed Martin