Російські авіалінії попри санкції продовжують використовувати літаки Airbus та Boeing – ЗМІ

Березень, 01 в 17:54

Російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus та Boeing з 544, які вони використовували до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє американська інформагенція Bloomberg.

– Російські авіакомпанії відмовилися від рейсів до США, Західної Європи, натомість збільшивши кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також Вірменії, Киргизстану і Таджикистану, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, російські авіаперевізники здійснюють близько 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше ніж до початку повномасштабної війни.

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Попри санкції цільові галузі РФ знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів.

– Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності, – пише видання.

Також зазначається, що від початку минулого року Boeing не постачав запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку Росії відповідно до санкцій США.

Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більш ніж до пандемії.

– Російські перевізники закуповують запчастини в “дружніх” країнах таких, як Обʼєднані Арабські Емірати та переміщують компоненти з одного літака на інший, щоб продовжувати роботу, – зазначає Bloomberg.

Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили санкції, які, зокрема, торкнулися й російського транспортного сектору.

Вони передбачають заборону на продаж Росії повітряних суден і запчастин до них.

Після цього російські перевізники зіткнулися з відмовою у співпраці з боку Airbus і Boeing, виробників моторів та комплектовання.

Нагадаємо, 27 лютого 2022-го Німеччина, як і більшість країн, закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на широкомасштабне військове вторгнення Росії до України. Тому 10 авіалайнерів застрягли у Німеччині.