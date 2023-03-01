Україна сама вирішить: Столтенберг про повернення окупованого Криму силою

Березень, 01 в 14:36

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має сама вирішувати прийнятні для себе умови щодо питання силового повернення окупованого Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю литовському телеканалу LRT.

Інтерв’юер зазначив, що генсек та НАТО наголошують, що Україна має повернутися до міжнародно-визнаних кордонів. Тоді у Столтенберга запитали, чи означає це повернення Криму силою.

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Столтенберг відповів, що зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а “потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити”.

— Наше завдання – підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього – надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні, – заявив Столтенберг.

Нещодавно колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес показав можливий план наступу Збройних сил України у Криму.

Він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібна далекобійна зброя, щоб зробити Крим непридатним для російських військ.

Джерело: LRT