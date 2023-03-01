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Війна в Україні стане важливою темою обговорення на зустрічі G20 – представник Індії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Індія
Фото: Unsplash

Війна в Україні стане важливою частиною дискусій на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 у Нью-Делі (Індія) у четвер, 2 березня.

Про це напередодні зустрічі заявив високопоставлений дипломат з Індії Вінай Кватра.

За його словами, в Індії також очікують, що економічні виклики, спричинені війною, отримають не меншу увагу.

Зараз дивляться

— Так, враховуючи характер і розвиток ситуації в російсько-українському конфлікті (війні, – Ред.), це буде важливим пунктом обговорення.

Питання, пов’язані з продовольчою та енергетичною безпекою, впливом конфлікту (війни, – Ред.) на економічні виклики, з якими ми стикаємося, серед іншого, також отримають належну увагу, – сказав Кватра.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій, включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана та очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

Обговорення відбудуться в четвер, у середу запланована вітальна вечеря.

До G20 входять країни G7, а також Китай, Індія, Бразилія, Австралія, Саудівська Аравія та Росія, які представляють близько 85% світової економіки.

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Джерело: Aljazeera

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