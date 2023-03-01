Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку після смертельної аварії на залізниці.

Про це повідомляє Ekathimerini.

– Коли трапляється щось таке жахливе, ми не можемо продовжувати поводитися так, ніби цього не було. Я багато років не займався політикою, але вважаю довіру громадян до політичної системи невід’ємною частиною нашої демократії. Це називається політична відповідальність, – сказав Караманліс.

За словами чиновника, він вважає це своїм обов’язком “як найменшим знаком поваги до пам’яті людей, які так несправедливо загинули”.

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Нагадаємо, що в ніч на 1 березня у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Кількість загиблих внаслідок аварії зросла до 38 осіб.

Наразі не відомо, що стало причиною зіткнення з пасажирським потягом, який прямував між Салоніками та Афінами.

Рішенням прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса оголошено триденну національну жалобу за жертвами залізничної катастрофи.