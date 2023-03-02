Березень, 02 в 16:51

У четвер, 2 березня, парламент Республіки Молдова ухвалив декларацію про засудження жорстокої загарбницької війни РФ проти України.

Як поінформували в пресслужбі парламенту, за документ проголосували 55 депутатів.

У декларації наголошується, що Росія з лютого 2014 року веде незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла в широкомасштабне вторгнення.

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– Згідно з документом, цей акт відкритої агресії є воєнним злочином, грубим та серйозним порушенням принципів міжнародного права та міжнародних зобов’язань, які брала на себе РФ, – повідомили в пресслужбі парламенту.

Депутати закликали Росію негайно припинити військові дії та вивести свої війська й техніку з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах.

У декларації зазначається, що влада Молдови підтримує зусилля демократичних держав щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України та притягнення до відповідальності за всі воєнні злочини.

Документ підтверджує готовність влади Молдови продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні та українцям, які шукають притулку через війну.

Як повідомляє місцеве видання NewsMaker, декларацію підтримали 55 депутатів від партії Дія та солідарність (PAS) – політсили президентки країни Маї Санду.

Водночас блок комуністів та соціалістів ПКРМ-ПСРМ залишив засідання парламенту на знак протесту. А депутатів від партії Шор загалом не було на засіданні.

Група депутатів від PAS зареєструвала декларацію 24 лютого, в річницю повномасштабної війни РФ проти України.

Водночас 1 березня блок ПКРМ-ПСРМ зареєстрував власний проєкт декларації “про гарантії збереження миру в Молдові”. Депутат-комуніст Володимир Воронін пропонував створити спеціальну комісію для напрацювання “єдиної декларації”, але ця ідея не знайшла підтримки.

Під час засідання спікер парламенту Молдови Ігор Гросу закликав комуністів та соціалістів “почати називати речі своїми іменами”, після чого вони залишили залу.

Тож за декларацію голосували депутати від парламентської більшості.

Ще 9 лютого президент України Володимир Зеленський із посиланням на українську розвідку заявив, що Росія хоче організувати держпереворот у Молдові.

Згодом цю інформацію підтвердила президентка Молдови Мая Санду. За її словами, план РФ передбачає диверсії, захоплення заручників та будівель органів державної влади.

Джерело: Парламент Молдови, NewsMaker