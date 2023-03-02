Березень, 02 в 17:59

Ініціатива BYPOL оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовано проведення розвідки на військовому аеродромі Мачулищі (Білорусь) за допомогою дрона. Ймовірно, це була підготовка до атаки на російський розвідувальний літак А-50.

BYPOL є об’єднанням колишніх білоруських силовиків, які не підтримують режим Олександра Лукашенка.

Представники ініціативи стверджують, що білоруські партизани протягом двох тижнів безперешкодно вели авіарозвідку на військовому аеродромі Мачулищі. Вони використовували дрони цивільного призначення, придбані в магазині.

Зараз дивляться

На відео видно, що безпілотник влітає на територію аеродрому і приземляється просто на “тарілку” російського літака А-50У (радіолокаційну станцію), після чого спокійно летить назад.

Місцеві системи ППО жодним чином не відреагували на політ дрона над стратегічним військовим об’єктом.

– Під час однієї з успішних розвідувальних операцій дрон не лише залітав на територію вказаного аеродрому, пролітав поблизу російського військового літака ДРЛО А-50У, але навіть сідав на його радіолокаційну станцію (“тарілку”), – наголосили в BYPOL.

Моніторингова група Беларускі Гаюн звернула увагу, що на відео не показано сам момент атаки на літак А-50, яка сталася 26 лютого. Представники групи припустили, що цей відеозапис було знято за кілька днів до інциденту в Мачулищах.

– Російські військові “блогери” зараз масово обурюються, що це відео показує повний провал ППО, яке захищає військовий аеродром під Мінськом, – зазначається в повідомленні.

Раніше сьогодні група оприлюднила інформацію, що літак А-50 дальнього радіолокаційного стеження вирушив до Таганрогу на авіаремонтний завод.

Що відомо про атаку на А-50

26 лютого на аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи, після яких з’явилася інформація про пошкодження російського літака А-50У.

Війська РФ використовували його для радіолокаційної розвідки території України, наведення ракет на цілі, виявлення українських систем ППО.

Літак могли атакувати за допомогою дронів з вибухівкою.

Згодом з’явилися супутникові знімки аеродрому та літака А-50У. В повітряного судна помітні значні зміни кольору крил та “тарілки”, якщо порівнювати знімки до й після атаки.

Моніторингова група Беларускі Гаюн повідомляла, що на аеродром у Мачулищах прилітали два російські військово-транспортні літаки, які могли привезти спеціалістів або комплект запчастин для ремонту літака А-50У.

Джерело: Telegram-канал Беларускі Гаюн