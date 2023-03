Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс заявив, що на початку березня в Туреччині може статися новий землетрус.

Про це він розповів у відео на каналі наукової організації Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

За словами вченого, у перші дні березня ми спостерігатимемо зближення низки планет Сонячної системи.

Наприклад, 1 березня можна було спостерігати парад Сонця, Меркурія та Марса. 2 березня на одній лінії перебували Земля, Венера та Юпітер. Через дев’ять годин був інший парад планет, куди Земля також долучилася – Меркурій, Земля і Сатурн.

Він також зазначив, що 5 березня буде новий парад планет – у лінію вишикуються Марс, Венера та Сатурн.

Френк Хугербітс вважає, що паради планет із Венерою посередині матимуть значний сейсмічний вплив на Землю із першого тижня березня – підземні поштовхи можуть досягати магнітуди 7,5-8.

Хугербітс зазначає, що не намагається залякати людей, він просто каже, що таке розташування планет завжди має катастрофічні сейсмічні наслідки для Землі. І не варто ці погрози недооцінювати.

За його словами, можна припустити, де можуть статися сильні землетруси, наприклад: західне узбережжя Північної Америки, тихоокеанський жолоб Кермадек, від Камчатки до Курильських островів та Японії.

Також можуть постраждати Філіппіни, острови Індонезії (Сулавесі, Хальмахера), море Банда.

Організація SSGEOS у Twitter напередодні опублікувала прогноз, що найближчими днями в Туреччині знову може статися сильний землетрус.

A stronger aftershock may occur in or near Central Turkey in the coming days.

— SSGEOS (@ssgeos) March 1, 2023