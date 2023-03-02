Березень, 02 в 8:27

Сполучені Штати Америки намагаються знайти союзників для введення санкцій проти Китаю, якщо офіційний Пекін вирішить передати зброю Росії для її війни в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Так, США хочуть заручитися попередньою підтримкою низки країн, особливо з Великої сімки (G7), щоб у разі потреби координувати будь-які можливі обмеження.

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Які саме санкції запропонує Вашингтон, наразі невідомо. Раніше про подібне не говорили.

В останні тижні США та їхні союзники неодноразово заявляли, що Китай може передати зброю Росії, а ось Пекін це заперечує.

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії для її війни в Україні.