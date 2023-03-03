Березень, 02 в 22:39

У Грузії під будівлею парламенту відбулися масштабні акції протесту через проєкти закону, подібного до російського законодавства про іноагентів.

Як пише видання Новости Грузия, слухання в комітеті щодо проєктів закону про іноагентів розпочалися в парламенті з другої спроби, оскільки перший раз засідання розпочати не вдалося через акції протесту.

Протестні заходи відбулися одночасно як біля парламенту, так і всередині.

Зараз дивляться

Опозиційні парламентарії заявили, що не дозволять правлячій партії обговорювати російський закон, який дозволить оголошувати громадян Грузії іноагентами.

Кілька сутичок між противниками і прихильниками законопроєктів сталися просто в залі, де були заплановані комітетські слухання.

– Прошу судового пристава забезпечити тишу і спокій і вивести із зали буйних депутатів, – закликав голова комітету із зовнішніх зв’язків Ніколоз Самхарадзе.

Опозиційні депутати парламенту Грузії закликали громадян увечері знову зібратися біля парламенту і продовжити протест.

У МВС Грузії повідомили, що перед будівлею парламенту було затримано чотирьох протестувальників.

Тим часом учасники протестної акції шикуються в “коридор ганьби”, де освистують депутатів із парламентської більшості, які виступають за ухвалення закону.

Кількох акредитованих журналістів силою вивели з території парламенту.

МВС зробило заяву, закликавши протестувальників “не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань”.

Зі свого боку телеканал Euronews Georgia пише, що представники ЗМІ протестують проти затримання журналістів біля будівлі МВС.

Журналістка Зура Вардіашвілі, директорка і співзасновниця Publika, була заарештована під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії.

Інші видання також поширюють інформацію про арешт журналіста Беки Джикурашвілі.

Фото: News.On.Ge