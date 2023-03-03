Березень, 03 в 0:19

Парламент Молдови 2 березня схвалив у першому читанні законопроєкт про зміну назви державної мови з молдовської на румунську.

Як пише Newsmaker, документ затвердили більшістю голосів, але під час голосування депутати з Блоку комуністів та соціалістів, у тому числі лідер комуністів Володимир Воронін, намагалися зірвати законодавчий процес.

Під час обговорення проєкту закону до трибуни вийшли депутати від блоку комуністів і соціалістів, які тримали саморобні плакати із закликами проведення референдуму та дострокових парламентських виборів.

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Одному з депутатів вдалось вихопити плакат в іншого, після чого між парламентарями почалась бійка.

Втім, законопроект про перейменування державної мови в конституції Молдови ухвалили більшістю голосів – 55 зі 101 депутата.

Закон передбачає, що у всіх законодавчих актах словосполучення “молдовська мова” буде замінено на “румунська мова”. Це стосується і таких термінів, як “офіційна мова”, “рідна мова” та “державна мова”.

Зміни мають набути чинності протягом 30 днів. Закон також передбачає, що Національний день нашої мови, який відзначається в Молдові, буде замінений на Національний день румунської мови. Автори закону мотивували це необхідністю виконання рішення Вищого конституційного суду про те, що державною мовою Республіки Молдова є румунська.

Довідково

Молдовська мова є однією з назв румунської мови в Республіці Молдова, що визначається статтею 13 чинної конституції держави.

Водночас Декларацією незалежності Молдови та Конституційним судом Молдови визнана й інша назва – румунська.

Лінгвісти, переважно, не виокремлюють молдовську як окрему мову, розглядаючи її як молдовський діалект дако-румунської мови, що відповідає іншим румунським діалектам: мунтенським, олтенським, трансільванським тощо. Мова, якою розмовляють у Молдові, ближча до діалектів північного сходу Румунії, але обидві країни використовують той самий літературний стандарт.

Після анексії Бессарабії Росією у 1812 році молдовська мова стала офіційною в державних установах Бессарабії. 12 жовтня 1924 року радянська влада утворила на лівому березі Дністра Молдовську АРСР, а вже протягом 1920-хх років намагалися штучно створити на території МАРСР молдовську літературну мову, в якій 40% слів мали слов’янські корені і яка функціонувала на основі кирилиці.

Фото: зняток з відео / Newsmaker