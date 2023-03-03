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Не для відправки в Україну: у Німеччині пояснили, для чого їм списані швейцарські Leopard 2

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Leopard-2
Фото: Getty Images

Німеччина не відправлятиме законсервовані швейцарські бойові танки Leopard 2 в Україну, якщо Берн погодиться передати їх Берліну.

Про це заявив речник Міністерства оборони ФРН.

Відповідаючи на черговій пресконференції на запитання, щодо запиту Берліну до Берна, він сказав:

Зараз дивляться

— Існують наявні та оцінені договірні норми.

Міністерство оборони Швейцарії раніше підтвердило, що отримало запит від своїх німецьких колег з проханням дозволити Rheinmetall AG придбати деякі з законсервованих швейцарських бойових танків Leopard 2.

За словами речника міністерства, у запиті йдеться про те, що танки не будуть відправлені в Україну, а будуть використані для заповнення прогалин, що утворилися після передачі Leopard 2 Німеччиною та союзниками з НАТО і ЄС.

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Джерело: The Guardian
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