У Китаї розлютилися на Кремль через витік даних щодо продажу зброї – The Economist

Березень, 03 в 22:24

У Китаї розлютилися на Кремль через те, що США підхопили і оприлюднили дискусії щодо продажу зброї РФ.

Про це пише The Economist з посиланням на слова європейського чиновника, знайомого з питанням.

У КНР хотіли, щоб будь-яка військова підтримка Москви залишалася засекреченою, інакше це зашкодить образу нейтрального посередника щодо завершення війни.

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Також це ще більше отруїть відносини з Америкою і спровокує негативну реакцію в Європі.

Майкл Раска зі Школи міжнародних досліджень С. Раджаратнама вважає, що у китайців є шанс стати відносно рівноправним партнером для російської оборонної промисловості.

Пекін міг би допомогти РФ обійти західні санкції, надсилаючи високотехнологічні компоненти для безпілотників, крилатих ракет та іншої високоточної зброї.

Втім, в обмін Китай може захотіти технології для РД-180, російського ракетного двигуна, який використовується для космічних запусків (і потенційно – балістичних ракет). Технології для підводних човнів і реактивні двигуни також приваблюють КНР.

Днями лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що позиція Пекіну щодо війни Росії в Україні є “послідовною та чіткою”, а її суть полягає в тому, щоб переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.

За його словами, зацікавлені країни повинні сприяти припиненню вогню, щоб зупинити війну.